अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी केस में अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंची पुलिस, रिश्तेदार बोलीं- हमारा लड़का हर मंगलवार ‘सुंदरकांड’ पढ़ता है!

अनुकल्प का नाम इस विवाद में आने के बाद परिवार वालों की स्थिति का जिक्र करते हुए सुषमा मिश्रा ने कहा कि इस घटना के बाद से घर का हर सदस्य बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है। उन्होंने अपने भतीजे की तारीफ करते हुए बड़े दावे के साथ कहा कि मैं तो यह भी कहूंगी कि, पूरे गांव में उसके जैसा कोई दूसरा सीधा और अच्छा लड़का नहीं है। फिलहाल पुलिस परिवार के बयानों और मामले से जुड़े अन्य सबूतों के आधार पर अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है।