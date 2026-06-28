UP News: जानिए कौन हैं ‘श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी’, जिनसे CM योगी अचानक पहुंचे मिलने

आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने देवरिया में अपना ही पुराना इतिहास दोहराने की बड़ी चुनौती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिले की सभी सातों सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था। इससे पहले 2017 में भी पार्टी ने सात में से छह सीटें जीती थीं। तब केवल भाटपाररानी की सीट सपा के खाते में गई थी लेकिन 2022 में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में भी पहली बार कमल खिलाकर क्लीन स्वीप कर लिया था। अब पार्टी का लक्ष्य इसी प्रदर्शन को एक बार फिर से दोहराना है।