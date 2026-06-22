UP में पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो आवेदन किए बिना नहीं होगा तबादला, शिक्षा विभाग ने दूर किया कन्फ्यूजन

शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले यानी अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर बीते 4 जून को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कई अहम बातें शामिल थीं। इसमें कहा गया था कि शिक्षक या शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिन शिक्षकों या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है या वे डायलिसिस पर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।