राम मंदिर दान विवाद पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान, बोले- ‘धर्म से खिलवाड़ करने वालों को धर्म ही देता है दंड’, उठी सनातन बोर्ड की मांग!

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अध्यक्ष आलोक कुमार के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि फैसले के बाद उनका राम मंदिर से कोई सीधा लेना-देना नहीं है, देवकीनंदन ठाकुर ने पूरी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आलोक जी ने वीएचपी और सनातन धर्म के लिए बहुत काम किया है और वे देश के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। देश में मंदिरों और सनातन धर्म से जुड़े मामलों के बेहतर संचालन के लिए सनातन बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। कथावाचक ने कहा कि इस विषय पर उनकी संघ और वीएचपी के लोगों से भी चर्चा हुई है और और सभी का यही मानना है कि मंदिरों और सनातन धर्म के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए।