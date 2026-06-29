Ayodhya News: ‘चंपत राय पर लगे आरोप पूरी तरह झूठे’, पड़ोसी ने किया बचाव, बोले- ‘ये सिर्फ राजनीतिक साजिश’

पुलिस ने आज यानी सोमवार को ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि अनिल मिश्रा और गोपाल राव का बयान अभी दर्ज होना बाकी है जो जल्द ही किया जाएगा। पुलिस इस मामले में एक एक करके करीब 140 लोगों के बयान दर्ज करेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि करोड़ों रुपये की हेराफेरी केवल गिनती करने वालों के बस की बात नहीं थी। पुलिस और SIT की जांच में बैंक के दो कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध और सक्रिय पाई गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंककर्मियों की मिलीभगत के बिना यह खेल लंबे समय तक संभव नहीं था इसलिए जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।