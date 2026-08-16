Ram Mandir Ayodhya: जो भी ड्रेस कोड लागू किया गया है, उसे पुजारियों पर थोपा नहीं जाना चाहिए: परमहंस आचार्य

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आने के बाद पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किए जाने के फैसले पर तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ड्रेस कोड को अच्छी पहल बताया, लेकिन कहा कि इसे पुजारियों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि ड्रेस कोड तय करने से पहले अर्चकों, पुजारियों और विद्वानों से राय और सहमति ली जानी चाहिए।