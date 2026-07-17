Paramhans Acharya: ‘मौलाना को जितने जूते मारो, उतने करोड़ ले जाओ’, बयान देने वाले कौन हैं परमहंस आचार्य?

अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने मौलाना के बयान को करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में धार्मिक तनाव पैदा करते हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परमहंस आचार्य ने कहा कि ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी सनातन धर्म के देवी-देवताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने का साहस न कर सके। उन्होंने कहा, ''मौलाना को जितने जूते मारो, उतने करोड़ हमसे ले जाओ। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।''