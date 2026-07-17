Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच 23 जुलाई को RSS-VHP की बड़ी बैठक, श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने पर होगा मंथन

सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। ऐसे में बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं के बीच पैदा हुए भ्रम को दूर करना और यह भरोसा दिलाना होगा कि मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संघ से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि बैठक में अब तक हुई कार्रवाई, एसआईटी की जांच में सामने आए बिंदुओं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।