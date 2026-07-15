Ram Mandir Donation Dispute Row: राम भक्तों के लिए नई सुविधा; चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा अब ऑनलाइन देख सकेंगे श्रद्धालु

Ram Mandir Donation Dispute Row Ayodhya: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) ने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अब मंदिर में मिलने वाले दान, आय और खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाएगा। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और दानदाताओं के बीच भरोसा मजबूत करना और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या भ्रम की स्थिति को रोकना है।