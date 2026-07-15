Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का तंज, कहा- चोरी किसी बाहरी ने नहीं की

राम मंदिर चंदा विवाद पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सवाल उठाया है कि क्या कभी किसी ने दान में दिया हुआ पैसा वापस मांगा है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका पैसा चोरी हो गया है और वह इसे वापस चाहता है तो ट्रस्ट वह पैसा लौटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सतीश महाना ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भी भगवान के चरणों में एक छोटी सी राशि अर्पित की है और उन्हें गर्व है कि उनका यह योगदान भव्य राम मंदिर का हिस्सा है। चंदा चोरी के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार और मंदिर ट्रस्ट इस मामले में पूरी गंभीरता से सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस हेराफेरी में शामिल व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे या निचले पद पर क्यों न बैठा हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।