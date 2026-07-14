Ayodhya News: आमिर खान की तीसरी शादी पर अयोध्या के संत वेदांती का बयान, राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर भी रखी बेबाक राय

राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ट्रस्ट को नोटिस जारी करने और एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के फैसले को संत वेदांती ने एक बेहद उचित और जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में आस्था और चर्चा का विषय बना हुआ है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। उनका साफ मानना है कि जब तक अदालत इस मामले में दखल नहीं देगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। उन्होंने यह भी मांग की है कि एसआईटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है और उसकी जांच कहां तक पहुंची है इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ गहन समीक्षा होनी चाहिए।