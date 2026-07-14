Ram Mandir Chanda Theft: श्रद्धालुओं की भेंट स्वरूप दी गई वस्तुएं लौटाए जाने पर विचार! राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में नया अपडेट

Ram Mandir Chanda Theft Row: अयोध्याके श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद अब श्रद्धालुओं की शिकायतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक कई दानदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भगवान रामलला को जो भेंट अर्पित की थी, उसकी उन्हें रसीद नहीं मिली। इसके अलावा कई श्रद्धालुओं ने यह भी शिकायत की है कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुएं ना तो मंदिर परिसर में प्रदर्शित की गईं और ना ही उनके सुरक्षित रखे जाने की कोई स्पष्ट जानकारी दी गई।