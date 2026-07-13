रामलला के दर्शन-पूजन की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु, चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रस्टी दिनेंद्र दास का भरोसा

Ayodhya Ram Temple Trustee Backs Darshan System, Expresses Faith in Supreme Court Hearing: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने राम मंदिर में दर्शन-पूजन की व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन, पूजा-पाठ, सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है।