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अयोध्या

रामलला के दर्शन-पूजन की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु, चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रस्टी दिनेंद्र दास का भरोसा

Ayodhya Temple Management: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने रामलला की दर्शन व्यवस्था सुचारु बताई और चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा जताया।
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अयोध्या

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Ritesh Singh

Jul 13, 2026

रामलला के दर्शन और पूजा व्यवस्था पूरी तरह सुचारु, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी भ्रम होंगे दूर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

रामलला के दर्शन और पूजा व्यवस्था पूरी तरह सुचारु, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी भ्रम होंगे दूर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Ayodhya Ram Temple Trustee Backs Darshan System, Expresses Faith in Supreme Court Hearing:  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास  महाराज ने राम मंदिर में दर्शन-पूजन की व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन, पूजा-पाठ, सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद सभी तरह के भ्रम और विवाद समाप्त हो जाएंगे।

रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि रामलला के भव्य मंदिर में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, कतार प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान श्री रामलला के दर्शन कर सके।

उन्होंने बताया कि दर्शन और पूजा-पाठ की पूरी प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संचालित हो रही है। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं और श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्रीरामलला के प्रति लोगों की आस्था निरंतर बढ़ रही है।

व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट ने जताया संतोष

ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रस्ट लगातार निगरानी बनाए हुए है। समय-समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधार भी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसलिए यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर अनुभव मिले, यह ट्रस्ट की प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर परिसर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन, पुलिस और ट्रस्ट के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जताया भरोसा

राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और सभी को उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय जो भी निर्णय देगा, वह तथ्यों और कानून के आधार पर होगा।

उन्होंने कहा, "अच्छी बात है। वहां से निर्णय आने के बाद बिगड़े आदमी भी ठीक हो जाएंगे। सब गलती ठीक हो जाएगी।" उनके इस बयान का आशय था कि न्यायालय के फैसले के बाद यदि किसी प्रकार के भ्रम, आरोप या विवाद हैं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे और सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर ट्रस्ट का भरोसा

महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने संकेत दिया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करता है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण जैसा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य केवल भव्य मंदिर का निर्माण ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को भी मजबूत बनाए रखना है।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभिन्न विषयों को लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी मामले पर न्यायालय में सुनवाई हो रही है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और अंतिम निर्णय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए।

आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा अयोध्या

महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि अयोध्या आज केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी तेजी से विकसित हो रही है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में अयोध्या विश्व के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में अपनी अलग पहचान बनाएगी। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस दिशा में सकारात्मक संकेत है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मंदिर परिसर में निर्धारित नियमों का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुगमता के साथ भगवान श्री रामलला के दर्शन कर सके।

महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने अंत में कहा कि श्री राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे में इससे जुड़े सभी विषयों पर न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

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Updated on:

13 Jul 2026 11:24 am

Published on:

13 Jul 2026 11:24 am

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