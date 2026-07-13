राम मंदिर चढ़ावा केस में नया अपडेट; संदिग्ध बैंककर्मी को ही बनाया गया था कैश काउंटिंग का प्रभारी, भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

Ram Mandir Donation Theft Update Ayodhya: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल भेजे गए गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव को लेकर SIT की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सुभाष श्रीवास्तव अपने बैंकिंग करियर के दौरान गबन और घोटाले के मामले में विभागीय कार्रवाई का सामना कर चुका था। उसे बैंक से बर्खास्त भी किया गया था। हालांकि बाद में अदालत के आदेश के बाद उसकी नौकरी बहाल हो गई थी। इसके बावजूद राम मंदिर ट्रस्ट ने उसकी पृष्ठभूमि की गहन जांच किए बिना उसे नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसे चढ़ावे की रकम की गणना जैसे सबसे संवेदनशील कार्य की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई।