‘कांग्रेस-सपा ने हमेशा भगवान राम को नकारने की कोशिश की’, अयोध्या राम मंदिर मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रमोद तिवारी को करारा जवाब

मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा- चाहे कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के, उन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। उन्होंने कभी भगवान राम में आस्था नहीं दिखाई। उन्होंने लगातार भगवान राम को नकारने की कोशिश की है। इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। SIT इस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती है। सरकार की कानून व्यवस्था के तहत कोई भी अपराधी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा।