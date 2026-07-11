ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- मुजफ्फरनगर जल रहा था, वह सैफई में डांस देख रहे थे

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OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान गुंडों को संरक्षण मिलता था। दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था और लोगों की जान जाती थी। ओपी राजभर ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान पूरा शहर जल रहा था जबकि अखिलेश यादव सैफई में डांस देख रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन की तुलना ऐसे मामलों से कर रही है। यह बयान उन्होंने बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया।
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