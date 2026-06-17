17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

रवि किशन और पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़, बलिया में मचा हंगामा; कुर्सियां टूटीं, करना पड़ा लाठीचार्ज

Ballia News: बलिया के नगरा ब्लॉक में रवि किशन और पवन सिंह के एक निजी कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Mohd Danish

Jun 17, 2026

ravi kishan pawan singh ballia nagra block violence stampede news

रवि किशन और पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़

Ravi Kishan Pawan Singh Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा ब्लॉक में मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक निजी कार्यक्रम में गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन तथा भोजपुरी गायक एवं बिहार के एमएलसी पवन सिंह पहुंचे। दोनों कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई।

मंच पर पहुंचते ही बिगड़ा माहौल

कार्यक्रम का आयोजन पूर्व प्रमुख अनिल सिंह और उद्यमी विनय सिंह के आवास पर किया गया था। जैसे ही रवि किशन और पवन सिंह मंच पर पहुंचे, उत्साहित भीड़ ने नियंत्रण तोड़ दिया। कुर्सियां फेंकी जाने लगीं और टेंट व बैरिकेडिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे स्थिति पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई।

भगदड़ में कई लोग घायल

भीड़ के अचानक बेकाबू होने से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान कुछ लोग वीआईपी क्षेत्र में घुस गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और चुनौतीपूर्ण हो गई।

भारी पुलिस बल तैनात

स्थिति को संभालने के लिए पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त फोर्स भी बुलानी पड़ी। एक दर्जन से अधिक थानों की पुलिस और आसपास के जिलों से आए सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। इस दौरान करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक युवक ने आरोप लगाया है कि नगरा थाने के पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं एक अन्य वीडियो में पवन सिंह भीड़ को संबोधित करते नजर आते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि लोग ही उनके असली समर्थक हैं।

प्रशासन की जांच जारी

घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के आधार पर यह देखा जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजकों से भी विस्तृत जवाब तलब किया है और कार्यक्रम के दौरान लगाए गए इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर: मुरादाबाद-हरिद्वार हाईवे किनारे बना पुराना मजार ढांचा हटाया गया

ये भी पढ़ें
moradabad haridwar highway mazar demolition drive

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 01:55 pm

Published on:

17 Jun 2026 01:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / रवि किशन और पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़, बलिया में मचा हंगामा; कुर्सियां टूटीं, करना पड़ा लाठीचार्ज

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘जिसने पाप किया है सजा मिलेगी, राम विरोधी शुभचिंतक न बनें’,अयोध्या‍ राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले रवि किशन

ravi kishan, Ram Mandir
बलिया

Ayodhya Ram Mandir case: सपा सचिव ने की ED-CBI जांच की मांग, कहा- जांच टीम में शामिल हों संत

राम मंदिर में चोरी
बलिया

किशोरी की कही और तय हुई शादी तो टावर पर चढ़ी, प्रेमी के आने पर उतरी नीचे, बलिया में घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Girl climb on tower
बलिया

टॉयलेट के लिए रुके थे दादा, 5 साल की बच्ची को अकेला देख कर लिया अपहरण, आरोपियों ने किया सामूहिक दुराचार

Ballia 5 year girl rape case
बलिया

‘चैंपियनशिप से पहले हो गया था फोड़ा,’ जब राजनाथ सिंह के रिश्तेदार जसपाल राणा ने बेहद खराब हालात में जीता था गोल्ड मैडल

jaspal rana held pistol at age of 10 wrote a golden story through struggles ballia success story
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.