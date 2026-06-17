रवि किशन और पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़, बलिया में मचा हंगामा; कुर्सियां टूटीं, करना पड़ा लाठीचार्ज

घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के आधार पर यह देखा जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजकों से भी विस्तृत जवाब तलब किया है और कार्यक्रम के दौरान लगाए गए इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।