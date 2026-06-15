सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर: मुरादाबाद-हरिद्वार हाईवे किनारे बना पुराना मजार ढांचा हटाया गया

सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर | Image Video Grab
Mazar Demolition Moradabad:मुरादाबाद-हरिद्वार राज्य राजमार्ग पर सोमवार को प्रशासन और पुलिस की निगरानी में एक पुरानी मजार के ढांचे को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुबह से ही कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को तैनात किया गया था ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखी जा सके। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई।
अधिकारियों के अनुसार हटाया गया ढांचा एक पुरानी मजार के रूप में पहचाना गया था, जो राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित था। प्रशासन का कहना है कि संबंधित मामले में आवश्यक जांच और प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान मशीनों की मदद से ढांचे को हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के तनाव या विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था। अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
पूरे अभियान के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि कार्रवाई निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूरी की जाए।
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात को प्रभावित किए बिना अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक पुलिस बल को मौके पर तैनात रखा गया ताकि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहे और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सार्वजनिक भूमि, सड़क किनारे स्थित अवैध निर्माणों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विवादित ढांचों की समीक्षा का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चिन्हित स्थलों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और विकास कार्यों तथा यातायात व्यवस्था में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाता रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग