सुबह-सुबह गरजा बुलडोजर: मुरादाबाद-हरिद्वार हाईवे किनारे बना पुराना मजार ढांचा हटाया गया

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सार्वजनिक भूमि, सड़क किनारे स्थित अवैध निर्माणों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विवादित ढांचों की समीक्षा का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चिन्हित स्थलों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और विकास कार्यों तथा यातायात व्यवस्था में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाता रहेगा।