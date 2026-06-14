महिला शक्ति को नई दिशा: यूपी में 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने और 1 करोड़ को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन

इस अभियान का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार की योजनाओं से उन्हें आसान ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो इसका सीधा असर गांवों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर पड़ेगा और विकास की गति और तेज होगी।