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महिला शक्ति को नई दिशा: यूपी में 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने और 1 करोड़ को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन

UP News: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रहे बड़े अभियान के तहत 3 करोड़ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 14, 2026

uttar pradesh mahila sashaktikaran 3 crore lakhpati didi yojana

महिला शक्ति को नई दिशा | Image - X/@IANS

Lakhpati Didi Yojana: मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही योजनाएं अब और तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं लागू करना नहीं, बल्कि उन्हें हर महिला तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का विशाल लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर अपने परिवार और समाज में अहम भूमिका निभा सकेंगी।

महिलाओं के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का फोकस केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना भी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं को नई पहचान दे रही हैं। आने वाले समय में इस अभियान का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देगा, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मजबूत होती महिला भागीदारी

सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे यह अभियान आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे महिलाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता योजनाओं के जरिए महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिल रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि वे अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बनेंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह मॉडल महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है, जिसका असर पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया सहारा

इस अभियान का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार की योजनाओं से उन्हें आसान ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो इसका सीधा असर गांवों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर पड़ेगा और विकास की गति और तेज होगी।

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Published on:

14 Jun 2026 03:27 pm

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