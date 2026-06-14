आतंक, उग्रवाद और नक्सलवाद पर सख्त रुख: मुरादाबाद में बोले केशव प्रसाद मौर्य, भारत अब निर्णायक कार्रवाई वाला देश

आतंक, उग्रवाद और नक्सलवाद पर सख्त रुख | Image - X/@IANS
Keshav Prasad Maurya Statement: उत्तर प्रदेशके मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शामिल हुए और अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी के बाद देश ने आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और साम्प्रदायिक समस्याओं जैसी कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा है जो आतंकवादी घटनाओं का निर्णायक और सख्त जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी तरीके से दिया जाता है।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना ही नहीं, बल्कि देश को हर स्तर पर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है और देश अब किसी भी प्रकार की अस्थिरता का डटकर मुकाबला करने में सक्षम है।
कार्यक्रम के अंत में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से अपील की कि वे सरकार की विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के विकास और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से उत्तर प्रदेश और देश दोनों और अधिक मजबूत और समृद्ध बनेंगे।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करने वाले अंदाज में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, जिसके लिए सभी स्तरों पर पारदर्शिता और गति के साथ कार्य किया जा रहा है।
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