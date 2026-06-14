आतंक, उग्रवाद और नक्सलवाद पर सख्त रुख: मुरादाबाद में बोले केशव प्रसाद मौर्य, भारत अब निर्णायक कार्रवाई वाला देश

कार्यक्रम के अंत में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से अपील की कि वे सरकार की विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के विकास और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से उत्तर प्रदेश और देश दोनों और अधिक मजबूत और समृद्ध बनेंगे।