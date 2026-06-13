मुरादाबाद में युवती को बहला-फुसलाकर किया गलत काम, दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट केस दर्ज

Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की शिकायत मिलने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ और भी गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।