‘मौखिक नहीं, लिखित में चाहिए आश्वासन’, बलिया में गंगा के कटान से भड़के ग्रामीणों ने घेरा मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला

Cabinet Minister Dayashankar Singh:उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे बसे गावों का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। वह बैरिया क्षेत्र के बयासी गांव में गंगा नदी से हो रहे कटान को देखने पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान ग्रामीण उनकी गाड़ी को घेर कर कटान क्षेत्र में ले जाने की बात कहते रहे। वहीं, मामले में मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन ग्रामीणों ने मौखिक नहीं लिखित रूप से आश्वासन मांगा है।