लव मैरिज से मना करने पर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, बलिया में पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू, युवक की दूसरी जगह तय हो चुकी है शादी

युवती को नीचे उतारे जाने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं, युवती से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया है कि ग्रामीणों ने मोबाइल टावर पर एक युवती के चढ़ने की जानकारी दी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल को भेजा गया और युवती को समझने का प्रयास किया गया। हालांकि, युवती मानने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से उसे टावर से नीचे उतार लिया गया है। युवती ने बताया है कि उसका पास के ही गांव के एक युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन युवक के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। इसकी वजह से वह मानसिक तनाव में थी। फिलहाल, युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और मौके पर कानून व्यवस्था कायम है।