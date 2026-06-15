Ayodhya Ram Mandir case: सपा सचिव ने की ED-CBI जांच की मांग, कहा- जांच टीम में शामिल हों संत

उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी चोरी के बारे में नहीं बल्कि 1992 से लेकर अब तक भगवान श्री राम के नाम पर कितना चढ़ावा चढ़ा है और मंदिर के निर्माण के नाम पर कितना चंदा दिया गया है, इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री राम मंदिर बनाने का नाम पर इतना चंदा आया है कि पूरे देश के कई राज्यों में एक-एक राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और धर्माचार्य को शामिल कर एक पैनल का ठीक करने की मांग की है।