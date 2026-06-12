बड़ी खबर: कौन थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे प्रभात सिंह जिनकी हुई सड़क हादसे में दर्दनाक मौत?

फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, प्रभात सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती क्षेत्र स्थित गायघाट गांव के रहने वाले थे। महज 29 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए प्रभात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य थे। बताया जा रहा है कि वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे थे। बताया जा रहा है कि प्रभात सिंह के पिता प्रदीप सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते में भाई लगते हैं।