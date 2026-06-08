बलिया के सरकारी स्कूल में बार बालाओं का अश्लील डांस, BEO ने कही जांच की बात

जानकारी के मुताबिक, शिक्षा क्षेत्र सियर के चौकिया मोड़ के प्राथमिक विद्यालय तरनापुर में बार बालाओं का रात में अश्लील डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रात के अंधेरे में भोजपुरी गानों पर अश्लील नृत्य किया जा रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका की टीम नहीं करती। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाई है कि यह वायरल वीडियो कब का है। वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने वीडियो को शेयर करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। वीडियो का कंटेंट आपत्तिजनक होने और डिजिटल नियमों के उल्लंघन से बचने के लिए हम इसे यहां नहीं दिखा रहे हैं।