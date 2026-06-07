Ayodhya Pawan Dev Case: कथा वाचक ने शादी का वादा किया, पति-पत्नी की तरह रहा, फिर छोड़ दिया, युवती ने दर्ज कराी FIR

शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसके पास मौजूद महंगे जेवरात भी वापस नहीं किए गए। युवती ने आरोप लगाया कि उसके आभूषण अपने पास रख लिए। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही युवती ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी। महिला से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।