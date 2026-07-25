चढ़ावा विवाद के बाद राम मंदिर में लौटेगी रौनक,सावन की तैयारियां तेज; चांदी के हिंडोले पर झूलते रामलला के होंगे विशेष दर्शन

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि सावन का महीना शुरू होते ही अयोध्या के प्रमुख मठों और मंदिरों में पारंपरिक झूला उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए इस वर्ष भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला को चांदी के झूले पर विराजमान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलला अपने चारों भाइयों के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे और मंदिर परिसर में इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं।