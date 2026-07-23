अयोध्या में बीजेपी के कार्यक्रम में हाई-वोल्टेज ड्रामा: मिल्कीपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में चले लात-घूंसे

पार्टी के पदाधिकारियों ने बीच में घुसकर दोनों पक्षों को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों पक्ष गुस्से में थाने पहुंच गए। सर्वेश तिवारी ने थाने में तहरीर देकर रवि सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि जब पवन गुप्ता उन्हें बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। वहीं रवि सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि भोजन के बाद बाहर निकलने पर सर्वेश तिवारी उन्हें गालियां दे रहे थे। उनके मौसी के बेटे रोनित सिंह ने पूछा तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया।