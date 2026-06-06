लड़कियों का सौदा, फोटो देखकर तय होती थी कीमत! डेढ़ लाख में खरीद, 7 लाख में बिक्री! यूपी से कोटा तक फैला तस्करी का जाल

लखनऊ की मोहनलालगंज पुलिस की जांच में लड़कियों की तस्करी से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रायबरेली की रहने वाली प्रिया नाम की महिला इस गिरोह के लिए काम करती थी। वह लड़कियों की तस्वीरें और जानकारी राजस्थान में रहने वाली सरगना सोनम और उसके पति को भेजती थी। तस्वीरें देखने के बाद लड़कियां पसंद आने पर 1.50 से 2 लाख रुपये में सोनम, प्रिया से सौदा तय करती थी। इसके बाद लड़कियों को यहां से भेजा जाता था। वहां लड़कियों के पहुंचने पर सोनम उन्हें पांच से सात लाख रुपये में बेचती थी।