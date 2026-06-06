वृंदावन में गायब हुए करोड़ों दिलों के चहेते जॉनी-जोजो, भावुक हुए राहुल, कभी प्रेमानंद महाराज को हंसाया था

वृंदावन में प्रसिद्ध कॉमेडियन कलाकार राहुल मिश्रा अपने एक मित्र के साथ परिक्रमा करने पहुंचे थे। गुरुवार रात परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने चामुंडा मंदिर के पास से एक ई-रिक्शा लिया और केशव धाम रोड स्थित अपने होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अचानक राहुल को याद आया कि उनका एक बैग पीछे छूट गया है। उस बैग में उनके बेहद लोकप्रिय पपेट्स ‘जॉनी’ और ‘जोजो’ रखे हुए थे। राहुल ने तुरंत ई-रिक्शा चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप है कि चालक रुकने के बजाय वहां से तेजी से निकल गया। बैग और पपेट्स नहीं मिलने पर राहुल काफी परेशान हो गए। उन्होंने वृंदावन कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ताकि ई-रिक्शा चालक और बैग का पता लगाया जा सके।