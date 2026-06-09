बेटी को पुलिस बनाने का सपना रह गया अधूरा, वाराणसी में सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, पड़ोसी घायल

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह छटपटाने लगे। इस सड़क हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का शुरू किया। घटना की सूचना के बाद फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां पृथ्वी नाथ सोनकर और आंचल सोनकर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस हादसे में घायल हुए दिनेश सोनकर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से दिनेश को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है।