गाजीपुर में बस की चपेट में आने से दो महिलाओं और मासूम की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे 5 लोग, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख

बस की टक्कर के बाद बाइक टंकी पर बैठी श्रेया दूर जा गीरी, जबकि प्रतीक भी सड़क की दूसरी तरफ गिर गए, जिससे हादसे में वे बाल-बाल बच गए, लेकिन बाकी तीन लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे के बाद भाग रहे बस चालक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया है कि इस हादसे में घायल प्रतीक और श्रेया को सैदपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा मामले में तहरीर प्राप्त की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।