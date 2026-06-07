रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी नदी में गिरी श्रद्धालुओं की कार, डीडीआरएफ-एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाई 5 जिंदगियां

Accident in Rudraprayag: पश्चिम बंगाल से केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार अनियंत्रित होकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में गिर गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने जान पर खेल कर पांच लोगों की जिंदगियां बचा ली। बताया जा रहा है कि यह हादसा तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के समीप रविवार की सुबह 5 बजे के आसपास हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू अभियान चलाकर पांच लोगों को बचा लिया।