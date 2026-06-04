देहरादून: 8 जून से शुरू होगा एसआईआर, 2003 की मतदाता सूची से होगा मिलान, मिल सकता है नोटिस

उत्तराखंड में आगामी 8 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को एसआईआर से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बताया गया कि जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या 2003 की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान नहीं खा रहा है, ऐसे लोगों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।