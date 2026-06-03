मथुरा में IIT बाबा की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा: बारह लड़कियों से था संपर्क, एक और पीड़िता ने की शिकायत

IIT Pass Baba Arrested In Mathura: मथुरा में आईआईटी पास बाबा को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। जिसके मोबाइल में 12 से ज्यादा युवक-युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं। बाबा युवतियों के साथ युवकों का भी ब्रेनवाश करता था और उनकी शादी (गंधर्व विवाह) करवा कर उनका शोषण करता था। यही नहीं उसने अपनी मां की खरीदी गई जमीन पर कब्जा करके उसे भगा दिया। अपनी मां को मारता-पीटता था। जिससे परेशान होकर रिटायर्ड सरकारी टीचर मां वापस अपने घर चली गई। उसकी खरीदी गई जमीन पर बाबा ने खुद कब्जा कर लिया। फिलहाल इंजीनियर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है।‌