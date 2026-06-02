2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

गेट पर लगा था ताला, अंदर से आ रही थी तेज बदबू, पुलिस ने दरवाजा खोला तो मिला 3 लोगों का शव

Double Murder in Prayagraj: प्रयागराज में एक घर के दरवाजे में बाहर से ताला बंद था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ताला तोड़कर अंदर गई तो सभी के होश उड़ गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं...

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Jun 02, 2026

three bodies found inside the house

प्रयागराज में एक घर के अंदर 3 शव मिले (फोटो- पत्रिका)

Father and daughter murdered in Prayagraj: प्रयागराज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर से तेज बदबू आ रही थी। घर से आ रही बदबू से परेशान स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जिस घर से बदबू आ रही थी, उसका दरवाजा बंद था। पुलिस ने इस मामले के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई और घर का ताला तुड़वाया।‌

दरवाजा खुलते ही तेज बदबू निकली, पुलिस टीम अंदर पहुंची तो तीन लाशे मिलीं। शवों की पहचान पति-पत्नी और बेटी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूरा मामला समझिए

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत साउथ मलाका चौराहा हीवेट रोड के एक घर से तेज बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस अपने घटनास्थल की जांच की।

घर में बाहर से दरवाजा में ताला बंद था

पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत की पता चला कि घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मकान वीरेंद्र कुमार वैश्या का है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुलिस को घर के अंदर 3 लोगों के शव मिले, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक महिला का नाम मीनाक्षी है, वह घर पर ही गिफ्ट आइटम की दुकान चलाती थी। इसके अलावा घर में मिला तीसरा शव उसके पति का है।

पड़ोसियों के अनुसार मीनाक्षी की दुकान बीते 3-4 दिनों से नहीं खुली थी। मौके पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। पुलिस ने घटना की जानकारी घर के अन्य सदस्यों को दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया जो साक्ष्य एकत्र कर रही है। पाली पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। परिजनों से मिली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

STF वाले उठा ले जाएंगे और ठोंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा- उन्नाव में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने किया सावधान

ये भी पढ़ें
भाजपा विधायक अनिल सिंह, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Jun 2026 06:48 pm

Published on:

02 Jun 2026 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / गेट पर लगा था ताला, अंदर से आ रही थी तेज बदबू, पुलिस ने दरवाजा खोला तो मिला 3 लोगों का शव

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में बेटी के घर से भाग कोर्ट मैरिज करने से नाराज पिता ने कर दी लड़के के चाचा की हत्या, मचा कोहराम

घटना की जानकारी देती प्रयागराज पुलिस, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
प्रयागराज

मौसम विभाग की सूचना: प्रयागराज, झांसी, उन्नाव सहित इन जिलों में आंधी-बारिश, किया गया सावधान

मौसम में परिवर्तन, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

बंगाल में BJP के सत्ता में आते ही TMC के पूर्व विधायक खोकन दास ने छोड़ा इलाका, पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रयागज से किया अरेस्ट

Tmc mla khokan das
प्रयागराज

प्रयागराज में भारी बवाल: भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और रोजगार के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रदर्शन, बोले- कॉकरोच सड़क पर हैं

student protest in prayagraj
प्रयागराज

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आशुतोष ब्रह्मचारी की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

Sc on avimuketshwaranand case
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.