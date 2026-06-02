गेट पर लगा था ताला, अंदर से आ रही थी तेज बदबू, पुलिस ने दरवाजा खोला तो मिला 3 लोगों का शव

प्रयागराज में एक घर के अंदर 3 शव मिले (फोटो- पत्रिका)
Father and daughter murdered in Prayagraj: प्रयागराज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर से तेज बदबू आ रही थी। घर से आ रही बदबू से परेशान स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जिस घर से बदबू आ रही थी, उसका दरवाजा बंद था। पुलिस ने इस मामले के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई और घर का ताला तुड़वाया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत साउथ मलाका चौराहा हीवेट रोड के एक घर से तेज बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस अपने घटनास्थल की जांच की।
पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत की पता चला कि घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मकान वीरेंद्र कुमार वैश्या का है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुलिस को घर के अंदर 3 लोगों के शव मिले, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक महिला का नाम मीनाक्षी है, वह घर पर ही गिफ्ट आइटम की दुकान चलाती थी। इसके अलावा घर में मिला तीसरा शव उसके पति का है।
पड़ोसियों के अनुसार मीनाक्षी की दुकान बीते 3-4 दिनों से नहीं खुली थी। मौके पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। पुलिस ने घटना की जानकारी घर के अन्य सदस्यों को दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया जो साक्ष्य एकत्र कर रही है। पाली पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। परिजनों से मिली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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