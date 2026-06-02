गेट पर लगा था ताला, अंदर से आ रही थी तेज बदबू, पुलिस ने दरवाजा खोला तो मिला 3 लोगों का शव

पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत की पता चला कि घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मकान वीरेंद्र कुमार वैश्या का है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुलिस को घर के अंदर 3 लोगों के शव मिले, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक महिला का नाम मीनाक्षी है, वह घर पर ही गिफ्ट आइटम की दुकान चलाती थी। इसके अलावा घर में मिला तीसरा शव उसके पति का है।