STF वाले उठा ले जाएंगे और ठोंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा- उन्नाव में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने किया सावधान

Anil Singh BJP MLA From Purwa Unnao: उन्नाव के पुरवा विधानसभा से सत्ता पक्ष के विधायक अनिल सिंह अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने क्षेत्र में जुआ खिलाने, दारू और स्मैक वालों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इस बार लखनऊ की एसटीएफ लगाई गई है, पता ही नहीं चलेगा कब उठा ले गई और ठोक दिया। इसलिए सावधान रहें। इसके पहले भी पुरवा विधायक अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं जब उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि जब वह आया करें तो सभी सम्मान में खड़े हो जाया करें। अनिल सिंह पूर्व विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बार बसपा की टिकट से जीत कर विधानसभा पहुंचे थे।