‘अखिलेश यादव को बताया महिला विरोधी, कई जिलों में लगाए गए पोस्टर’, UP में सियासत गरमाई

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयान पर कड़ी प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अराजक नहीं है। सपा का दर्शन महिला को अपमानित करना वाला ही रहा है। इतिहास गवाह है जब उत्तर प्रदेश की दलित महिला मायावती पर अत्याचार और हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के ही गुंडे थे। जबकि उन अराजक तत्वों का सामना भाजपा के नेता ने किया था। भाजपा अपने काम की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ करती है जबकि समाजवादी पार्टी के नेता भारत माता को डायन कहकर अपनी पहचान बनाते हैं। यही सपा का दर्शन है।