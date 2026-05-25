नौतपा के पहले ही दिन पलटा मौसम: यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश, 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

उन्नाव में देर रात तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम बदलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने उमस व गर्मी से राहत महसूस की। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी अपडेट में कहा गया है कि अगले तीन घंटों के दौरान लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और बहराइच में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।