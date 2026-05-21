बदायूं के रहने वाले सब्जी विक्रेता की पत्नी और मासूम बच्चे की दिल्ली में निर्दयता से हत्या

Double murder in Delhi: नई दिल्ली में सब्जी बेचने वाले की पत्नी और बेटे की निर्दयता से हत्या कर दी गई। दोनों को चाकू से गोदा गया था, जिससे शरीर पर चाकू के निशान बने हुए हैं।‌ घटना की जानकारी उस समय हुई जब रात में 12 बजे युवक घर पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर पत्नी और बेटे की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना दिल्ली के गोविंदपुरी थाना क्षेत्र का है। मृतका मूल रूप से बदायूं की रहने वाली है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया।