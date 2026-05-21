Public holidays: 27 मई, 26 जून को सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, बैंकों में रहेगी छुट्टी

Public holiday on 27, primary school holiday till 15 June: उन्नाव में आगामी 27 मई बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बैंकों में भी अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका में दिया जानकारी दी गई है। ‌ जिसमें लगातार दो दिनों की छुट्टी घोषित की गई है जिसमें एक सार्वजनिक अवकाश और दूसरा निर्बंधित अवकाश रहेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 जून तक के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सभी विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय 15 जून को खुलेंगे। ‌26 जून को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, बैंक में छुट्टी रहेगी।