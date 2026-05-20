उन्नाव: बेखौफ बदमाशों का तांडव, दो बाइक लूटी, ज्वेलरी शॉप पर धावा, दो थानाध्यक्ष निलंबित

Unnao robbery incident: उन्नाव में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना ने प्रशासन को हिला कर रख दिया। अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की लूट हुई है। आज ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की घटना हुई। ‌विरोध करने पर लुटेरों ने पिटाई भी कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इधर लूट की गूंज लखनऊ में सुनाई पड़ी। आईजी लखनऊ रेंज ने थाना पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की और लापरवाही बरतने के आरोप में दो थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। जांच के लिए 7 टीम में गठित की गई है। वहीं जानकारी देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मोटरसाइकिल लूट की घटना अचलगंज और बीघापुर थाना क्षेत्र की है। जबकि एक घटना आज सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई।‌ जहां लुटेरों ने सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाया। ‌