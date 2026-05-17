उन्नाव में CEIR पोर्टल का कमाल: साढ़े चार महीने में 289 मोबाइल बरामद, कीमत 60 लाख 90 हजार

Unnao Police Operation Muskaan: उन्नाव में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2026 में कुल 289 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख 90 हजार रुपये है। बरामद मोबाइल फोन में सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, पोको और इनफिनिक्स सहित विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉयड सेट हैं। जिन्हें उनके स्वामियों को सौंपा गया। CEIR पोर्टल और पुलिस की तत्परता से यह सफलता मिली है। इसी क्रम में पुलिस ने आज 87 खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द किया। जिनकी कुल कीमत 17 लाख 40 हजार है। पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।