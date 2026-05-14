उन्नाव में शिक्षामित्र से विवाद, शिक्षिका ने खाया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

Teacher consumed poisonous substance: उन्नाव में एक शिक्षिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। स्कूल परिसर में जहरीला पदार्थ खाने की घटना सामने आते ही शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने विद्यालय कर्मचारियों की मदद से महिला शिक्षिका को स्थानीय जिला अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन शिक्षिका को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम चले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हुए और उन्होंने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है। ‌