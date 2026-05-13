उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार ससुर-दामाद की मौत

Lucknow Agra Expressway accident: उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक कर दो लोगों की मौत हो गई। जिनकी शिनाख्त ससुर दामाद के रूप में हुई है। जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।‌ घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दी। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। घटना हसनगंज कोतवाली क्षेत्र की है।