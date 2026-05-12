उन्नाव में दो बच्चों की अम्मा के लिए पत्नी को खिलाया जहर, मौत, प्रेमिका का पति मुंबई गया है कमाने

Husband murdered his wife: उन्नाव में एक शादीशुदा महिला के लिए पति ने अपनी ही पत्नी को जहरीला पदार्थ खिला दिया और घर से निकल गया। जब गांव वालों ने देखा कि घर का दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने अंदर जाकर देखा। जहां महिला मृत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने इसकी जानकारी मृतका के घर वालों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतका के घर वालों ने जमकर हंगामा किया और महिला प्रेमिका के घर पहुंच गए। हंगामे की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझने का प्रयास किया, लेकिन मृतक परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने मृतका परिजनों को समझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।