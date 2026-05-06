उन्नाव में नगर पालिका की डिजिटल सेवा से घटी लाइन, ऑनलाइन काम में तेजी, अव्यवस्था से जूझे लोग

Unnao Municipal Corporation's digital service, pay tax from home: उन्नाव नगर पालिका की सेवाएं अब घर बैठे डिजिटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई नगर सेवा ऐप या पोर्टल (E-nagarSeva App or portal) की मदद ले सकते हैं। जिसके माध्यम से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, सीवर टैक्स जमा किया जा सकता है।‌ इसके साथ ही नक्शा पास कराने, नामांतरण, लाइसेंस के लिए आवेदन जैसे कार्य भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब लोगों को नगर पालिका में लंबी-लंबी लाइनों से जूझना नहीं पड़ेगा। इस समय हाउस टैक्स जमा किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में भी उमड़ रही है। 15 मई तक 20% की छूट मिल रही है। ‌