6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में नगर पालिका की डिजिटल सेवा से घटी लाइन, ऑनलाइन काम में तेजी, अव्यवस्था से जूझे लोग

E-NagarSeva Portal: उन्नाव नगर पालिका में टैक्स जमा करने वालों को बड़ी सुविधा दी गई है। अब घर बैठे पोर्टल से टैक्स जमा कर सकते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका पहुंच रहे हैं। 15 मई तकटैक्स जमा करने में बड़ी छूट मिल रही है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

May 06, 2026

नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao Municipal Corporation's digital service, pay tax from home: उन्नाव नगर पालिका की सेवाएं अब घर बैठे डिजिटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई नगर सेवा ऐप या पोर्टल (E-nagarSeva App or portal) की मदद ले सकते हैं। जिसके माध्यम से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, सीवर टैक्स जमा किया जा सकता है।‌ इसके साथ ही नक्शा पास कराने, नामांतरण, लाइसेंस के लिए आवेदन जैसे कार्य भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब लोगों को नगर पालिका में लंबी-लंबी लाइनों से जूझना नहीं पड़ेगा। इस समय हाउस टैक्स जमा किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में भी उमड़ रही है। 15 मई तक 20% की छूट मिल रही है। ‌

उन्नाव नगर पालिका की 'ई-नगर सेवा पोर्टल'

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ई-नगर सेवा पोर्टल शुरू की गई है, जिसके माध्यम से नगर पालिका की सेवाएं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे नगर पालिका के टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। नगर पालिका के लिए मई महीना खास होता है जब हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स जमा कराया जाता है। इस दौरान 15 तारीख तक टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट मिलती है। 20% छूट लेने के लिए नगर पालिका में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी ई-नगर सेवा ऐप पोर्टल की तरफ लोगों की जागरूकता कम दिखाई पड़ रही है।‌ कैफे का सहारा ले रहे हैं।

बड़ी संख्या में टैक्स जमा करने के लिए पहुंच रहे लोग

ई-नगर सेवा शुरू करने के बाद भी नगरपालिका में टैक्स जमा करने वालों की भीड़ आ रही है। एक टैक्स जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को दो बार लाइन में लगना पड़ता है। पहले जमा करने वाली रसीद निकलवाते हैं फिर टैक्स जमा करने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जबकि पुरानी रसीद दिखाकर सीधे काउंटर पर टैक्स जमा किया जा सकता है। लेकिन यहां पर नगरपालिका के कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई पड़ रही है, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है।

बिल जमा होने के बाद भी बकाया लगकर आ रहा

नगर नगरपालिका के कर विभाग कार्यालय में सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ी। जहां पर बिल में सुधार करने वाले पहुंच रहे हैं। लगातार टैक्स जमा करने के बाद भी लोगों का बकाया लग कर आ रहा है। राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका में 2025-26 का बिल जमा किया था, इसके बाद भी बकाया आ रहा है। इस संबंध में कोई बताने को तैयार नहीं है। नगर नगरपालिका की महिला कर्मचारी बात-बात पर पुलिस बुलाने की धमकी देती है। खुद अपनों के बिल सही कराने के लिए कुर्सी के पीछे खड़ी दिखाई पड़ती है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

इस संबंध में बातचीत करने पर भानु मिश्रा ने बताया कि ई-नगर सेवा (E NagarSeva) के माध्यम से नामांतरण की भी सुविधा मिल रही है। जिसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के टैक्स भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के लोगों से ई-नगर सेवा का लाभ उठाने की अपील की।

20555938

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 May 2026 03:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में नगर पालिका की डिजिटल सेवा से घटी लाइन, ऑनलाइन काम में तेजी, अव्यवस्था से जूझे लोग

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP के दो विधायकों के बीच ठनी; गालीगलौज के बाद जमकर हुई हाथापाई! आखिर पूरा माजरा है क्या?

land dispute between bjp mla brajesh rawat and pankaj gupta in unnao serious allegations crime news
उन्नाव

भाजपा का ममता बनर्जी पर वार- सनातनियों पर अत्याचार का जवाब दिया जनता ने, उन्नाव में झालमूड़ी के साथ जश्न

उन्नाव में जश्न, फोटो सोर्स- बीजेपी और ChatGPT
उन्नाव

सऊदी अरब में मैकेनिकल टेक्निशियन, फेब्रिकेशन फोरमैन सहित 8 ट्रेड के लिए होगी भर्ती, आकर्षक वेतन; यहां करें आवेदन

फोटो सोर्स- ChatGPT
उन्नाव

उन्नाव में चारों तरफ छाया अंधेरा, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई दरोगा को किया गया निलंबित, नौ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.