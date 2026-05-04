सऊदी अरब में मैकेनिकल टेक्निशियन, फेब्रिकेशन फोरमैन सहित 8 ट्रेड के लिए होगी भर्ती, आकर्षक वेतन; यहां करें आवेदन

Demand for technicians of these trades : सऊदी अरब में मैकेनिकल टेक्निशियन, फेब्रिकेशन फोरमैन, मैकेनिकल फिटर सहित कुल 8 ट्रेड के तकनीशियनों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वेतनमान 29773 रुपए से 99188 रुपए प्रतिमाह है। अभ्यर्थी दिए गए पोर्टल में आवेदन करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इजराइल, जर्मनी और जापान के बाद अब सऊदी अरब से भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।