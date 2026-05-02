उन्नाव डीएम को बाबूओं की बनाई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं, अधिकारियों को चेताया

Unnao District Magistrate does not trust the report of the clerks: उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि बाबुओं के बनाई गई आख्या पर विश्वास ना करें, खुद शिकायतों की जांच करें और उनका निस्तारण करें। लापरवाही पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सावधान किया कि मिल रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। कुल 99 शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचीं, जिनमें 10 का मौके पर निस्तारण किया गया।‌